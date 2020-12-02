Власти отработали 100 тысяч обращений нижегородцев, отправленных через соцсети Общество

Фото: ЦУР

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Органы власти Нижнего Новгорода отработали 100-тысячное обращение местных жителей, оставленное в соцсетях. Об этом сообщили в Центре управления регионом (ЦУР), чья система мониторинга соцсетей "Инцидент Менеджмент" фиксирует данные обращения.

В одном из городских сообществ в соцсетях жители улицы Станкозаводской в Нижнем Новгороде написали, что двор и крыши домов не чистят от снега и наледи. ЦУР оперативно передал сообщение ответственным – в администрацию города и МП "Городская управляющая компания" Ленинского района. Проблема была решена в течение трех часов после публикации сообщения в соцсети.

"Такой формат обратной связи между жителями и органами власти - самый оперативный и удобный для всех. Людям не надо никуда ходить и писать письма. Органы власти видят все, что волнует нижегородцев, в режиме онлайн", - прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Сейчас перед Центром управления регионом стоят две большие задачи - повысить оперативность коммуникации жителей с органами власти, продолжая сокращать время для подготовки ответа, и решать проблемы системно. Сообщения жителей из соцсетей должны учитываться при принятии стратегических управленческих решений", - добавил губернатор.

"На данный момент время ответа на обращение жителей в соцсетях в среднем составляет 4-5 часов. Два года назад, когда мы только начали работать с системой мониторинга, на ответ требовалось 24 часа", – рассказал руководитель ЦУР Алексей Ушаков.

Система мониторинга соцсетей "Инцидент Менеджмент" заработала в регионе в сентябре 2018 года. К коммуникации с жителями в соцсетях сейчас подключены все органы исполнительной власти Нижегородской области и местного самоуправления.

Центр управления регионом начал работу в Нижегородской области в апреле 2020 года. Проект реализуется в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина совместно с федеральными партнерами – АНО "Диалог".

Основная задача Центра управления регионом – обеспечить прямую и эффективную коммуникацию между жителями и властью с целью решения проблемных вопросов и предотвращения их в будущем. Подробнее о ЦУРе можно узнать в группе ВКонтакте.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин неоднократно подчеркивал, что для области развитие цифровой экономики, в том числе в рамках национального проекта "Цифровая экономика", является абсолютным приоритетом.