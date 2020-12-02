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Политика

Олег Лавричев вошел в состав Совета ТПП Нижегородской области

27 января 2021 18:42  [112] Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Председатель думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев вошел в состав совета Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

В своем приветственном слове к участникам конференции Олег Лавричев отметил, что за годы работы региональная ТПП зарекомендовала себя как высокоэффективная площадка для диалога бизнеса и власти, которая обеспечивает нижегородскому бизнес - сообществу возможность участвовать в программах развития региона. Он также напомнил, что между ТПП и думой Нижнего Новгорода подписано соглашение и принят ряд полезных для бизнеса решений.

"Безусловно, пандемия ударила по экономике и вскрыла немало проблем. Но я согласен с точкой зрения, что кризис – это окно возможностей и повод начать меняться. Поэтому у части нижегородских предприятий появились новые направления деятельности, в которые они инвестируют средства, что позволит им создавать новые рабочие места и предлагать на рынок новые продукты. Это позволит повысить эффективность работы предприятий даже в трудных условиях. Как промышленник, считаю это совершенно правильным решением", - сказал Олег Лавричев.

Генеральный директор ТПП Нижегородской области Иван Разуваев представил доклад и презентацию об итогах работы Торгово-промышленной палаты в 2016 – 2020 годы и об основных направлениях работы на 2021 – 2025 годы.

В ходе конференции ее участники избрали совет, правление и ревизионную комиссию ТПП. На пост генерального директора Торгово-промышленной палаты сроком на пять лет единогласно был переизбран Иван Разуваев.

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Теги:
Городская дума Олег Лавричев ТПП
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