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Анонсы событий для СМИ на 28 января 2021 года
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Общество

Нижний сегодня: главные события дня

27 января 2021 19:01  [122] Общество

Строительство скоростной магистрали М-12 Москва-Казань пройдет в восемь этапов

Строительство скоростной магистрали М-12 Москва-Казань пройдет в восемь этапов. Подготовительные работы к активному строительству магистрали уже стартовали в Нижегородской области, а завершатся они в 2024 году. Нулевой этап строительства – это обход Балашихи и Ногинска в Московской области. По пяти этапам в ноябре 2020 года уже утвердили документацию по планировке территории.

Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 27 января

В настоящее время в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 82 560 человек, в том числе 474 новых случая заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а днем ранее - 461 новый случай COVID-19.

Человек упал с Канавинского моста в Нижнем Новгороде

Человек упал с Канавинского моста в Нижнем Новгороде 27 января. Информация о происшествии поступила в Единую диспетчерскую службу в 14:42. Пользователи соцсети сообщают, что пострадавший, возможно, является подростком.

Упавший с Канавинского моста человек – погиб, его тело нашли в Оке

Информация о падении человека с моста поступила спасателям сегодня - 27 января в 14:42. Сейчас тело извлекли из воды и передали сотрудникам полиции. Личность и возраст погибшего пока не установлены, но пользователи соцсети сообщают, что он, возможно, является подростком.

Пропавшая 1,5 года назад нижегородка найдена живой

Яна Калинкина 1998 года рождения пропала еще в июне 2019 года, но нашли ее только теперь. Участники официальной группы "Волонтер" ВКонтакте были удивлены, узнав об этом.

Горадминистрация намерена восстановить общественный туалет на Б. Покровской по концессии

Помещение, где ранее был расположен общественный туалет на улице Большой Покровской (д.19/6), передано в собственность города. В дальнейшем администрация Нижнего Новгорода намерена заключить концессионное соглашение (инициативная концессия) на реконструкцию данного туалета и создание сети платных общественных туалетов на других территориях. В настоящее время проводится работа с потенциальным инвестором.

ЧС прогнозируют из-за ледяного дождя в Нижегородской области

Сегодня, 27 января, весь день ожидается серьезное ухудшение погодных условий. В регионе установились крайне неблагоприятные явления: метель и сильный ветер, местами – ледяной дождь.

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