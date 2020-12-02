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Бизнес

Игорный клуб прикрыли на Б.Покровской в Нижнем Новгороде

28 января 2021 09:48  [1] Бизнес

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Игорный клуб работал на ул.Б.Покровской в Нижнем Новгороде. Как сообщили в региональном СУ СК 28 января 2021 года, заведение закрыли, возбуждено уголовное дело.

Работу клуба организовали в цокольном этаже одного из домов. Были изъяты игровые терминалы, 5 игровых столов и документы.

Подозреваются двое мужчин: одному 37 лет (организатор), другому 48 лет (крупье). Оба фигуранта не отрицают свою причастность к совершенному преступлению. Расследование по уголовному делу продолжается.

Обо всех фактах незаконной игорной деятельности можно сообщать по номеру телефона: 8-920-069-09-41.

Напомни, в конце прошлого года стали известно, что пенсионерка организовала в Нижнем Новгороде игорный клуб. По версии следствия, в цокольном помещении дома по ул. Бульвар Мира Канавинского района она незаконно проводила азартные игры.

Другие изобретательные нижегородцы организовали азартные игры в автомойках: по улицам Московское шоссе и Гордеевская в Канавинском районе, а также в помещении минимаркета по ул.Днепропетровская Ленинского района.

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Теги:
Азартные игры Уголовное дело
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