Свет и горячую воду частично отключат в трех районах Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свет и горячую воду частично отключат в трех районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО ЧС.

Это связано с проведением плановых работ на системах жилищно-коммунального хозяйства.

Так в Московском районе в домах №№ 16, 17, 18, 20 по ул. Страж Революции и доме №6 по ул. Менжинского света нет уже с 8:00. Электроснабжение возобновится в 16:00.

В 13:00 свет отключат в Автозаводском районе в домах №№ 7, 11, 15 по ул. Автомеханическая. Работы планируется завершить к 18:00

Кроме того с 10:00 до 16:00 не будет горячей воды в домах №23 и 25 по пр. Кораблестроителей.

Напомним, что накануне плановые работы проводились на сетях электроснабжения в Московском и Автозаводском районах Нижнего Новгорода.