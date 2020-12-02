Насиловавший дочь своей сожительницы нижегородский пенсионер приговорен к 10 годам колонии Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Насиловавший долгое время дочь своей сожительницы нижегородский пенсионер приговорен к 10 годам колонии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 28 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что мужчина на протяжении нескольких месяцев насиловал девочку. Известно о четырех эпизодах. Чтобы та молчала, он убедил ее, что после этого с ней никто не будет общаться.

Позднее несовершеннолетняя забеременела.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "изнасилование несовершеннолетней".

Мужчине 64 года. Уточняется, что судебном заседании пенсионер вину не признал. Он утверждал, что все происходило по обоюдному согласию.

Суд назначил ему наказание – 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Кроме того, частично удовлетворен гражданский иск законного представителя потерпевшей, с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.