Подготовку к 800-летию разделят на блоки
"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Проездные стали бессрочными
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 января 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Политика
28 января 2021 11:18  [119] Неэффективных руководителей цифровой трансформации российских ведомств ждет замена
28 января 2021 10:26  [147] "Озвученные на социальном форуме "Единой России" инициативы касаются улучшения качества жизни людей", - Роман Танчук
27 января 2021 18:42  [296] Олег Лавричев вошел в состав Совета ТПП Нижегородской области
27 января 2021 16:22  [260] ICANN станет участником проектов, организованных к 800-летию Нижнего Новгорода
27 января 2021 14:48  [271] "Без помощи волонтеров нам сейчас справиться тяжело", - Соломон Апоян
27 января 2021 10:43  [463] "Социальный форум "Единой России" дает возможность ведомствам сразу взять в работу инициативы из регионов", - Артем Кавинов
27 января 2021 09:55  [426] Глеб Никитин и Герман Греф обсудили проекты развития Нижегородской области
26 января 2021 18:29  [388] Волонтеры "Единой России" предложили новые меры социальной помощи
26 января 2021 17:43  [395] Инициатива нижегородских волонтеров была поддержана на втором Социальном форуме "ЕР"
26 января 2021 17:29  [349] "Нижегородский парламент и ТПП постоянно совершенствуют правовую базу", - Евгений Люлин
Политика

Неэффективных руководителей цифровой трансформации российских ведомств ждет замена

28 января 2021 11:18  [119] Политика

Фото: с сайта ФАС России

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Правительство России проводит оценку темпов цифровой трансформации федеральных и региональных органов власти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя правительства России по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи и СМИ Дмитрия Чернышенко.

Согласно информации, к настоящему времени подготовлен рейтинг, по результатам которого планируется заменить неэффективных руководителей цифровой трансформации.

Так, 18 ведомств показали хороший результат, остальные – средний и ниже среднего. В том числе, 10 - получили низкие оценки работы по всем критериям.

"В рамках выполнения поручения президента РФ о цифровизации госуправления мы в течение года выстраивали системную работу в министерствах и ведомствах по цифровой трансформации. Кадровая ротация руководителей цифровой трансформации по итогам первого года работы составит более 15% - из 62 руководителей цифровой трансформации 10 будут заменены. Кто-то уже покинул свой пост, по остальным в кратчайшие сроки будут приняты решения", – сказал Дмитрий Чернышенко.

Лидерами рейтинга стали: Роскомнадзор, Ростехнадзор, Минпромторг, Минсельхоз, Роспатент, ФНС, МЧС и др. Средний результат показали: Минздрав, Минстрой, Минфин, МВД и др. Худшие показатели у Росмолодежи, Росморречфлота, Росархива, Минприроды и др.

Работа ведомств оценивалась по уровню реализации задач цифровой трансформации, исполнения бюджетных обязательств и выполнения ключевых показателей эффективности. Также учитывались сроки и качество выполнения поручений правительства России.

Вице-премьер отметил, что цифровая отрасль сегодня активно набирает обороты. Однако, ей еще требуется развитие, и низкие показатели некоторых ведомств - это сигнал.

"Важно помнить, что министерства и региональные органы власти цифровую трансформацию должны начинать с себя, относиться со всей серьезностью к этим вопросам, с учетом того, что они внедряют изменения в отраслях по всей стране", - отметил он.

Напомним, руководители цифровой трансформации были определены в каждом субъекте РФ по поручению президента России Владимира Путина до 1 декабря 2020 года. Их основными задачами является – перевод госуслуг в электронный вид, цифровизация контрольно-надзорной деятельности, развитие платформы обратной связи и ЦУРов, а также эффективное управление субъектом на основе полученных данных. 

Ранее во время визита в Нижегородскую область Дмитрий Чернышенко заявил, что "в нашей стране на уровне государства определена цель - к 2030 году достигнуть цифровой зрелости".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Политика Технологии
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Экспозиция Символы Нижнего Новгорода в Москве
02 декабря 2020 10:33Экспозиция "Символы Нижнего Новгорода" в Москве

Арсений Горшенин

Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph