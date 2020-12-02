Неэффективных руководителей цифровой трансформации российских ведомств ждет замена Политика

Фото: с сайта ФАС России

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Правительство России проводит оценку темпов цифровой трансформации федеральных и региональных органов власти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя правительства России по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи и СМИ Дмитрия Чернышенко.

Согласно информации, к настоящему времени подготовлен рейтинг, по результатам которого планируется заменить неэффективных руководителей цифровой трансформации.

Так, 18 ведомств показали хороший результат, остальные – средний и ниже среднего. В том числе, 10 - получили низкие оценки работы по всем критериям.

"В рамках выполнения поручения президента РФ о цифровизации госуправления мы в течение года выстраивали системную работу в министерствах и ведомствах по цифровой трансформации. Кадровая ротация руководителей цифровой трансформации по итогам первого года работы составит более 15% - из 62 руководителей цифровой трансформации 10 будут заменены. Кто-то уже покинул свой пост, по остальным в кратчайшие сроки будут приняты решения", – сказал Дмитрий Чернышенко.

Лидерами рейтинга стали: Роскомнадзор, Ростехнадзор, Минпромторг, Минсельхоз, Роспатент, ФНС, МЧС и др. Средний результат показали: Минздрав, Минстрой, Минфин, МВД и др. Худшие показатели у Росмолодежи, Росморречфлота, Росархива, Минприроды и др.

Работа ведомств оценивалась по уровню реализации задач цифровой трансформации, исполнения бюджетных обязательств и выполнения ключевых показателей эффективности. Также учитывались сроки и качество выполнения поручений правительства России.

Вице-премьер отметил, что цифровая отрасль сегодня активно набирает обороты. Однако, ей еще требуется развитие, и низкие показатели некоторых ведомств - это сигнал.

"Важно помнить, что министерства и региональные органы власти цифровую трансформацию должны начинать с себя, относиться со всей серьезностью к этим вопросам, с учетом того, что они внедряют изменения в отраслях по всей стране", - отметил он.

Напомним, руководители цифровой трансформации были определены в каждом субъекте РФ по поручению президента России Владимира Путина до 1 декабря 2020 года. Их основными задачами является – перевод госуслуг в электронный вид, цифровизация контрольно-надзорной деятельности, развитие платформы обратной связи и ЦУРов, а также эффективное управление субъектом на основе полученных данных.

Ранее во время визита в Нижегородскую область Дмитрий Чернышенко заявил, что "в нашей стране на уровне государства определена цель - к 2030 году достигнуть цифровой зрелости".