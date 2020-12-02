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Многодетная жительница Богородска подозревается в избиении грудного ребенка. Как сообщили в региональном ГУ МВД 28 января 2021 года, возбуждено уголовное дело по статье "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
В ходе проверки установлено, что 25 января женщина вместе со своим маленьким ребенком пришла в гости к своей знакомой. С собой женщина принесла спиртные напитки и распивала их. Малыш стал плакать, за что она несколько раз ударила своего сына. Увидев это, хозяйка дома забрала ребенка и вместе с ним ушла домой к своему сожителю.
Полицейские выехали на место, ребенка увезли в больницу.
Сотрудники полиции установили, что ранее многодетная мать была лишена родительских прав по отношению еще к трем другим детям. Кроме того, ранее она была судима.
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