Волонтеры Победы раздали нижегородцам тысячу кусочков "блокадного хлеба" Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Волонтеры Победы раздали нижегородцам тысячу кусочков "блокадного хлеба" в рамках мероприятий, посвященных 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Всероссийская акция прошла 27 января. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что блокада стала символом единения нашего народа.

"День снятия блокады Ленинграда – знаковая дата для всей нашей страны. События тех страшных лет затронули миллионы семей и заставили весь мир переосмыслить понятие гуманизма. Сегодня мы вспоминаем людей, не переживших блокаду, и отдаем дань уважения ленинградцам, сохранившим память о том времени", - сказал Глеб Никитин.

Накануне праздника Волонтеры Победы Нижегородской области поздравили более 200 жителей блокадного Ленинграда и вручили им памятные подарки. В адрес ветеранов прозвучали теплые поздравления, слова признательности и уважения, пожелания здоровья и долгих лет жизни.

27 января в одном их торговых центров Нижнего Новгорода прошла акция "Блокадный хлеб". Символ акции – кусочек хлеба весом в 125 граммов. Именно такой паек получали на день жители Ленинграда в самые тяжелые времена блокады. Волонтеры Победы на фоне стилизованной локации рассказывали, из чего состоял настоящий блокадный хлеб. Это были несъедобные примеси, заменявшие муку: пищевая целлюлоза, жмых, обойная пыль, выбойка из мешков, хвоя и ржаная мука. Участникам акции также вручали на память открытку с изображением памятника Тани Савичевой, напечатанную ко Дню снятия блокады Ленинграда. Акция "Блокадный хлеб" также проводилась в школах, вузах и ссузах региона.

Кроме того, в школах Нижегородской области прошел "Урок Памяти" с участием ветерана Великой Отечественной войны, ребенка блокадного Ленинграда, председателя совета НООО "Жителей и защитников блокадного Ленинграда" Сергея Фогеля. Во время урока он находился в школе №123 Нижнего Новгорода, а 78 школах Нижегородской области велась прямая трансляция мероприятия.