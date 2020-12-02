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Происшествия

МВД напоминает о недопустимости нарушения закона при проведении публичных мероприятий

28 января 2021 13:14  [89] Происшествия

ГУ МВД России по Нижегородской области напоминает гражданам, что законодательством предусмотрена ответственность как за несоблюдение порядка организации и проведения публичных мероприятий, так и за участие в подобных акциях.

Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников могут быть расценены, как угроза общественному порядку, напоминают в МВД. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности.

Полиция призывает граждан воздержаться от участия в публичных мероприятиях, организованных с нарушением законодательства, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.

В МВД также напоминают, что при совершении гражданами противоправных действий, сотрудники ОВД имеют законные основания для их пресечения и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности.

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Теги:
Законодательство МВД
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