МВД напоминает о недопустимости нарушения закона при проведении публичных мероприятий

ГУ МВД России по Нижегородской области напоминает гражданам, что законодательством предусмотрена ответственность как за несоблюдение порядка организации и проведения публичных мероприятий, так и за участие в подобных акциях.
Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников могут быть расценены, как угроза общественному порядку, напоминают в МВД. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности.
Полиция призывает граждан воздержаться от участия в публичных мероприятиях, организованных с нарушением законодательства, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.
В МВД также напоминают, что при совершении гражданами противоправных действий, сотрудники ОВД имеют законные основания для их пресечения и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности.
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