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Общество

"Теплоэнерго" запустил акцию "Прощайте, пени!"

28 января 2021 13:50  [99] Общество

АО "Теплоэнерго" объявляет о старте новой акции для потребителей – "Прощайте, пени!". В пресс-службе предприятия обратили внимание, что участникам акции компания спишет пени за задолженность при ее полном погашении.

В акции принимают участие потребители, выставление квитанций которым осуществляет АО "Теплоэнерго", и которые по состоянию на 1 января 2021 года имеют просроченную задолженность за услуги по отоплению и горячему водоснабжению.

Для участия необходимо полностью оплатить имеющуюся просроченную задолженность, зарегистрировать до 31 марта заявление об участии в акции через личный кабинет на сайте теплоэнерго-нн.рф и в срок до 10 июня 2021 года оплачивать коммунальные услуги за отопление и горячее водоснабжение вовремя и в полном объёме, начиная с месяца регистрации заявления об участии в акции. 

Пошаговую видеоинструкцию о регистрации в личном кабинете можно посмотреть здесь.

Подробности также по телефону 8(831)277-91-31 (круглосуточно) и в абонентских пунктах по адресам: ул. Бекетова д.5, Московское шоссе д.83, ул. Н.Рыбакова д.19, пр. Гагарина д.228. Прием в масках и перчатках.

Условия акции не распространяются на пени, взысканные судебным решением или судебным приказом, а также на пени, являющиеся предметом судебного разбирательства. В этом случае для участия в акции потребителю нужно сначала оплатить пени государственную пошлину, а затем зарегистрировать заявление об участии. Кроме того, согласно условиям акции, размер пени, подлежащих отмене, не может превышать сумму задолженности.

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Теги:
Акции Теплоснабжение Теплоэнерго
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