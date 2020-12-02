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Политика

"Инициатива о поддержке семей, воспитывающих детей с ОВЗ, важна и востребована", - Ольга Никитина

28 января 2021 14:49  [104] Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

Региональный координатор партпроекта "Единая страна – доступная среда" Ольга Никитина прокомментировала итоги второго Социального онлайн-форума "Единой России".

По мнению Ольги Никитиной, инициатива нижегородцев, озвученная в ходе второго Социального форума "Единой России", о том, что детей с инвалидностью следует принимать в социальных учреждениях вне очереди, крайне важна и востребована.

"Действительно, в указе президента от 1992 года дети с инвалидностью не выделяются в отдельную категорию лиц, имеющих право на обслуживание вне очереди. Я много работаю с родителями детей с ОВЗ и вижу, как сложно им бывает не только находиться в очередях из-за особенностей заболеваний своих детей, но даже добираться до поликлиники или МФЦ. Поэтому полностью за то, чтобы максимально облегчить им жизнь в этом моменте. И рада, что инициатива поддержана на федеральном уровне", - сказала Ольга Никитина.

Она подчеркнула, что помощь семьям, воспитывающим детей с ограничениями по здоровью, является одной из приоритетных задач в деятельности волонтерского центра партии. "Я постоянно встречаюсь, держу связь с ними и знаю семьи, в которых очень сложная ситуация. Мы привозим им продуктовые наборы, проводим различные благотворительные акции, поздравляем с праздниками, вручаем подарки. Для особенных детей еще очень важны развитие и общение. Поэтому организовываем для них различные культурные и спортивные мероприятия, не нарушая ограничительных мер, связанных с пандемией", - рассказала координатор партпроекта.

Ольга Никитина также отметила, что поддержка людей с инвалидностью в целом – важная задача. В Нижегородской области этому уделяется много внимания.

"К примеру, в рамках партийного проекта "Единая страна – доступная среда" ведется большая работа над созданием единого портала для людей с ОВЗ и их семей. Он станет своеобразным навигатором для людей с инвалидностью: ответит на каждый запрос и сделает релевантную для них информацию максимально доступной. Сейчас над порталом работает команда специалистов, в которую входят представители различных региональных министерств, представители НКО и сотрудники ресурсного центра. Планируется, что портал будет открыт для общего доступа в ближайшее время", - добавила Ольга Никитина.

Второй социальный форум партии "Единая Россия" состоялся 26 января. На форуме были озвучены инициативы по поддержке граждан различных категорий. Нижегородские активисты выступили с предложением принимать детей-инвалидов в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в юридических службах и других организациях вне очереди

Ряд предложений участников первого Социального онлайн-форума партии, который прошел 14 декабря, поддержал президент Владимир Путин. В конце декабря прошлого года глава государства утвердил перечень поручений по итогам мероприятия — сейчас партия реализует их совместно с правительством.

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Теги:
Дети Единая Россия Форум
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