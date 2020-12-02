Нижегородская область стала первой в рейтинге Минэкономразвития "Лидеры производительности" Бизнес

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородская область заняла I место в рейтинге Минэкономразвития по вовлеченности в федеральную программу "Лидеры производительности" в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с директором центра повышения производительности всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России (ВАВТ) Екатериной Гришиной 28 января 2021 года. Она вручила главе регионе диплом за первое место.

Как сообщила Екатерина Гришина, более 50 предприятий региона уже стали участниками программы, чтобы повысить компетенции своих управленческих команд. Выпускниками программы стало более 270 руководителей, более 30 заявок подано на потоки 2021 года.

"Нижегородская область одной из первых подключилась к реализации инициатив по повышению производительности труда. Сегодня в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости" участвуют 130 нижегородских компаний – нам уже удалось перевыполнить целевой показатель, установленный региону в 2021 году, на 30%", – отметил Глеб Никитин.

"Навыки эффективного управления производством, которые дает проект, помогли участникам повысить конкурентоспособность своего бизнеса. Предприятиям удалось получить дополнительные заказы, расширить производственные мощности и повысить доходы рядовых сотрудников", – добавил губернатор Нижегородской области.

"Нижегородская область – один из самых активных регионов и абсолютный лидер по количеству участников программы. Предприятия области не только перенимают опыт наших экспертов, но уже делятся собственным опытом с компаниями других регионов – предоставляют площадки для стажировок участников. Разработанные в 2019 году проекты предприятий "Луидор-Тюнинг" и "Автокомпонент Нижний Новгород" вошли в первый сборник лучших практик программы. Уверена, у Нижегородской области еще большой потенциал: до конца 2024 года участниками нацпроекта сможет стать более 200 предприятий. И мы будем рады приветствовать руководителей нижегородских компаний в команде "Лидеров производительности", – рассказала Екатерина Гришина.

Так, компания "Луидор-Тюнинг" создала проектное решение, которое позволит нарастить объемы производства востребованной продукции за счет устранения проблем на участках пониженной производительности, а предприятие "Автокомпонент Нижний Новгород" сделало ставку на повышение вовлеченности персонала и развитие ключевых компетенций. В 2020 году лучшим на своем потоке был признан проект, разработанный для Окского машиностроительного завода. Согласно расчетам, предложенный командой комплекс решений по внедрению элементов производственной системы, обучению персонала на рабочем месте и расшивке "узких мест" оборудования позволит предприятию за три года нарастить прибыль почти на 40%.

Напомним, сотрудник АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" прошел стажировку на предприятиях Германии. Рабочая поездка стала итогом участия в полугодовой программе повышения квалификации управленческих кадров "Лидеры производительности".

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.