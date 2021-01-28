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Общество

ВТБ в 2,5 раза увеличил объем рефинансирования ипотеки в Нижегородской области

28 января 2021 16:03  [88] Общество

По итогам 2020 года более 2,7 тысяч жителей Нижегородской области снизили свою платежную нагрузку по ипотеке, оформив рефинансирование в ВТБ. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Сумма кредитов со сниженной ставкой насчитывает 5 млрд рублей. Это в 2,5 раза превышает показатель за 2019 год по объему, и в 2,4 раза — по количеству сделок.

На рефинансирование приходится более 40% всех жилищных сделок ВТБ в Нижегородской области в 2020 году. Доля в общем объеме ипотечных выдач банка в регионе по сравнению с 2019 годом увеличилась с 21% до 36%. Средний размер одной сделки составляет 1,8 млн рублей (+100 тысяч рублей за год).

Максимальный объем рефинансирования приходится на Московский регион, где клиенты переоформили в ВТБ 18 тысяч жилищных займов на 75 млрд рублей, в Санкт-Петербурге и области – 21,5 млрд рублей, в Татарстане – 8,9 млрд, в Башкортостане – 7,8 млрд, в Красноярском крае – 7,4 млрд.

В целом по стране ВТБ за год снизил ставку для 114 тысяч клиентов на 255 млрд рублей. Это максимальный показатель на банковском рынке – почти каждая вторая сделка по рефинансированию ипотеки в России в 2020 году приходится на ВТБ. В общем объеме жилищных сделок банка доля рефинансирования выросла с 13 до 27%. Средний размер кредита – 2,2 млн рублей (+200 тысяч за год).

"Мы считаем важным, чтобы ипотека была не только доступной для новых клиентов, но и комфортной в обслуживании для действующих заемщиков, в соответствии со средними ставками на рынке. Поэтому в 2020 году мы уделили особое внимание программам снижения ставки, и они были рекордно востребованы у клиентов, оформлявших ипотеку в прошлые годы. Мы ожидаем, что в 2021 году спрос на рефинансирование сохранится, но будет более умеренным. Дальнейшего резкого снижения ставок мы не ожидаем, программа льготной ипотеки, вероятно, будет после 1 июля модифицирована, кроме того, существенная часть заемщиков уже воспользовалась благоприятной ситуацией и переоформила свои кредиты на новых условиях", - отметил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ. Евгений Дячкин.

В ВТБ рефинансирование ипотеки другого банка, выданной на покупку готового или строящегося жилья, сейчас можно оформить по ставке 5% в рамках государственной поддержки семей с детьми. Для клиентов, получающих зарплату в ВТБ, ставка составит 8%, для заемщиков других банков – 8,2%.

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Теги:
Банки ВТБ
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