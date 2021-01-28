Нижегородское правительство намерено сдержать цены на муку и хлеб Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородское правительство намерено сдержать цены на муку и хлеб. Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, около 100 млн рублей субсидий будет направлено мукомольным и хлебопекарным предприятиям региона для стабилизации цен на муку, хлеб и хлебобулочные изделия.

Большая часть средств направлена из федерального бюджета. Средства предусмотрены на компенсацию производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы и на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных хлеба и хлебобулочных изделий.

"В Нижегородской области функционирует порядка 200 предприятий хлебопекарной отрасли. Для них такая поддержка имеет большое значение", - подчеркнул Глеб Никитин.

Субсидии будут предоставлены предприятиям после утверждения необходимых нормативно-правовых актов и заключения соответствующего соглашения с министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, в котором предусматривается условие стабилизации ценовой политики на муку, хлеб и хлебобулочные изделия.

Решение о предоставлении субсидий мукомольным и хлебопекарным предприятиям входит в разработанный по инициативе президента РФ Владимира Путина комплекс мер по снижению цен на продовольственные ресурсы.

Цену на самую востребованную категорию яиц также планируется "заморозить" в Нижегородской области.

Ранее "Российская газета" сообщала о том, что Минсельхоз попросил регионы сдерживать цены на макароны, яйца и картофель. В частности, рост цен на отдельные категории продовольственных товаров требует повышенного внимания и контроля со стороны регионов.