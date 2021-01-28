"Наша задача остается прежней - в трудное время поддержать и врачей, и жителей", - Мария Самоделкина Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

На втором социальном онлайн-форуме "Единой России" поднимался ряд важных вопросов, отметила депутат городской Думы Нижнего Новгорода, руководитель регионального отделения движения "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина, сообщили в НРО партии.

"Поддерживаю многие инициативы, например, инициативу моего коллеги, депутата городской Думы Романа Пономаренко. Он предложил принимать детей-инвалидов в социальных учреждениях без очереди. Считаю эту инициативу важной и полезной. Сейчас эта норма не распространяется на детей-инвалидов, поэтому многие организации – детские поликлиники, МФЦ зачастую отказывают им во внеочередном приеме", - сказала депутат, отметив, что принятие данной нормы значительно поможет родителям в решении различных вопросов и проблем.

"Наравне с другими волонтерскими центрами мы работаем по многим направлениям: предоставляем врачам транспорт, наши добровольцы занимаются автоволонтерством – сами отвозят врачей к пациентам, доставляем горячие обеды медикам, продукты к чаю, передаем в медучреждения средства индивидуальной защиты. Оказываем посильную помощь сотрудникам медицинских учреждений – волонтеры развозят бесплатные лекарства пациентам, обзванивают жителей по результатам обследования на COVID-19, вносят в базы данных результаты ПЦР-анализов, работают в регистратуре, провожают пациентов. Волонтеры ежедневно доставляют одиноким пенсионерам льготные лекарства и продукты", - рассказала Мария Самоделкина.

Руководитель НРО "Волонтеров Победы" считает необходимым проработать возможность первоочередной вакцинации волонтеров на федеральном уровне. "Ведь добровольцы, которые ежедневно оказывают помощь, находятся в буквальном смысле на передовой. И, конечно же, необходимо обеспечить защиту не только волонтеров, но и людей, контактирующих с ними", - подчеркнула она.

Депутат городской Думы Нижнего Новгорода выразила уверенность, что найдет поддержку также инициатива о сборе средств на борьбу с пандемией. С этой бедой нужно бороться совместно. "Наша задача остается прежней - в трудное время поддержать и врачей, и жителей", - резюмировала Мария Самоделкина.

Напомним, 26 января состоялся второй социальный форум партии "Единая Россия". В его работе приняли участие председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, федеральные министры и активисты волонтерских центров партии со всей страны. Добровольцы представили региональные практики по оказанию помощи гражданам, медицинским работникам и социальным учреждениям. На форуме также были озвучены инициативы по поддержке граждан различных категорий. Нижегородские активисты выступили с предложением принимать детей-инвалидов в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в юридических службах и других организациях вне очереди.

Ряд предложений участников первого социального онлайн-форума партии, который прошел 14 декабря, поддержал президент Владимир Путин. В конце декабря прошлого года глава государства утвердил перечень поручений по итогам мероприятия - сейчас партия реализует их совместно с Правительством.