ВТБ удвоил выдачи льготных кредитов по "Программе 1764" Бизнес

ВТБ в 2020 году выдал по "Программе 1764" 192 млрд рублей кредитов, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.

Всего по данной государственной программе кредитования субъектов МСП банк в прошлом году заключил более 2,7 тысячи соглашений. Каждый пятый кредит в России в рамках программы выдан ВТБ. Доля банка в совокупном по стране объеме выдач выросла за год на 2 п.п. и составила 21%.

Кредитный портфель ВТБ по "Программе №1764" на 1 января 2021 года составил около 160 млрд рублей. Основную часть в нем заняли предприятия обрабатывающего производства, строительства, сферы аренды, торговли, агропромышленного комплекса, компании транспортировки и хранения, гостиничного бизнеса и общественного питания.

Наибольший объем льготных кредитов оформлен субъектам МСП в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Республике Татарстан, Воронежской области, Камчатском крае и Свердловской области.

"Мы отмечаем высокую востребованность программы, что подтверждается более чем двукратным ростом объема выдач и кредитного портфеля. Доля инвестиционных кредитов, которые оформили наши заемщики, составляет 53% − это свидетельствует об эффективности данного инструмента для поддержки российского бизнеса, в том числе на фоне влияния пандемии коронавируса. В январе мы оперативно приступили к приему заявок по новым условиям программы со ставкой не более 7% годовых и уже заключили соглашения с клиентами на сумму около 3,5 млрд рублей", - рассказал заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

В рамках "Программы №1764" субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить льготные кредиты на инвестиционные цели сроком до 10 лет (в сумме от 500 тысяч о 2 млрд рублей), на пополнение оборотных средств сроком до трех лет (в сумме до 500 млн рублей), на развитие предпринимательской деятельности сроком до пяти лет (в сумме до 10 млн рублей).