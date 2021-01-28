Подготовку к 800-летию разделят на блоки
Проездные стали бессрочными
"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 29 января 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
28 января 2021 17:10  [42] ВТБ удвоил выдачи льготных кредитов по "Программе 1764"
28 января 2021 16:39  [94] Специалист "Открытие Research" Алексей Тихонов прокомментировал решение ФРС США
28 января 2021 15:15  [142] Нижегородская область стала первой в рейтинге Минэкономразвития "Лидеры производительности"
28 января 2021 14:16  [124] Нижегородцы смогут принять участие в национальном конкурсе IТ-решений "ПРОФ-IT. Инновация"
28 января 2021 13:27  [141] ЗС НО одобрило изменения в закон о патентной системе налогообложения для бизнеса, список расширен
28 января 2021 09:48  [331] Игорный клуб прикрыли на Б.Покровской в Нижнем Новгороде (ВИДЕО)
28 января 2021 09:25  [186] Центр "Мой бизнес" в Нижегородской области возобновил прием граждан
28 января 2021 08:20  [734] Геологические изыскания завершены на участках будущей М-12 в Нижегородской области
27 января 2021 16:50  [309] ВТБ Лизинг и ГК "Яндекс.Такси" объявили о расширении партнерства
27 января 2021 14:53  [273] Банк "Открытие" продлевает срок действия сезонного вклада "Зимний"
Бизнес

ВТБ удвоил выдачи льготных кредитов по "Программе 1764"

28 января 2021 17:10  [42] Бизнес

ВТБ в 2020 году выдал по "Программе 1764" 192 млрд рублей кредитов, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.

Всего по данной государственной программе кредитования субъектов МСП банк в прошлом году заключил более 2,7 тысячи соглашений. Каждый пятый кредит в России в рамках программы выдан ВТБ. Доля банка в совокупном по стране объеме выдач выросла за год на 2 п.п. и составила 21%.

Кредитный портфель ВТБ по "Программе №1764" на 1 января 2021 года составил около 160 млрд рублей. Основную часть в нем заняли предприятия обрабатывающего производства, строительства, сферы аренды, торговли, агропромышленного комплекса, компании транспортировки и хранения, гостиничного бизнеса и общественного питания.

Наибольший объем льготных кредитов оформлен субъектам МСП в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Республике Татарстан, Воронежской области, Камчатском крае и Свердловской области.

"Мы отмечаем высокую востребованность программы, что подтверждается более чем двукратным ростом объема выдач и кредитного портфеля. Доля инвестиционных кредитов, которые оформили наши заемщики, составляет 53% − это свидетельствует об эффективности данного инструмента для поддержки российского бизнеса, в том числе на фоне влияния пандемии коронавируса. В январе мы оперативно приступили к приему заявок по новым условиям программы со ставкой не более 7% годовых и уже заключили соглашения с клиентами на сумму около 3,5 млрд рублей", - рассказал заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

В рамках "Программы №1764" субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить льготные кредиты на инвестиционные цели сроком до 10 лет (в сумме от 500 тысяч о 2 млрд рублей), на пополнение оборотных средств сроком до трех лет (в сумме до 500 млн рублей), на развитие предпринимательской деятельности сроком до пяти лет (в сумме до 10 млн рублей).

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки Кредит Малый и средний бизнес
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Реставрация Боевого хода Нижегородского кремля
28 января 2021 15:55Реставрация боевого хода Нижегородского кремля
Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph