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Бизнес

Нижегородский водоканал списал потребителям 2,6 млн рублей пеней

28 января 2021 17:28  [95] Бизнес
Нижегородский водоканал списал потребителям 2,6 млн рублей пеней

Нижегородский водоканал списал потребителям 2,6 млн рублей пеней

Нижегородский водоканал списал потребителям 2,6 млн рублей пеней. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Списание состоялось в рамках акции "Прощайте, пени", в которой приняли участие более 300 человек. В соответствии с условиями акции жители Нижнего Новгорода и Кстовского района могут оплатить задолженность за холодную воду и канализацию без начисленных пеней. С начала акции погашены долги на 4,5 млн рублей, при этом Нижегородский водоканал списал пени на сумму 2,6 млн рублей.

"С 1 января текущего года завершилось действие моратория на начисление пеней на долги, образовавшиеся после 1 апреля 2020 года. Акция Нижегородского водоканала востребована у нижегородцев, так как позволяет не оплачивать пени, образовавшиеся в том числе до апреля прошлого года. Подать заявление на участие можно любым удобным способом: через личный кабинет абонента, по электронной почте, почтой России, либо записаться на очный прием", - рассказал директор по работе с абонентами АО "Нижегородский водоканал" Николай Смирнов.

Для участия в акции необходимо:
- оплатить задолженность за услуги холодного водоснабжения и водоотведения без суммы пеней до 31 марта 2021 года;
- направить заявление с приложением копии паспорта и квитанции об оплате в Центр по работе с абонентами по электронному адресу cra@vodokanal-nn.ru, либо через личный кабинет на сайте Нижегородского водоканала, либо Почтой России по адресу: Нижний Новгород, ул. Политбойцов, 21а, либо обратиться в офис предприятия лично до 23 апреля 2021 года.

Акция распространяется на долги по жилым помещениям в многоквартирных домах и частном секторе.

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Теги:
Водоканал ЖКХ
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