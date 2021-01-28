Маргарита Ушакова вновь утверждена нижегородским детским омбудсменом Политика

Маргарита Ушакова

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 28 января согласовали кандидатуру Маргариты Ушаковой на должность регионального уполномоченного по правам ребенка. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

Уполномоченный по правам ребенка назначается на должность сроком на пять лет. Маргарита Ушакова является детским омбудсменом в Нижегородской области с 26 ноября 2015 года.

"Маргарита Ушакова пользуется заслуженным уважением и авторитетом в органах власти, среди общественности. Также она активно развивает сотрудничество с некоммерческими организациями, реализующими программы и проекты социальной реабилитации осужденных, сопровождения и наставничества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - рассказали в пресс-службе Законодательного собрания, ссылаясь на мнения депутатов.

СПРАВКА:

Маргарита Ушакова родилась в 1964 году в г. Горьком. У нее высшее образование - в 1986 году окончила Горьковский государственный педагогический институт им. М.Горького. Трудовой путь начала с учителя начальных классов, потом работала воспитателем в детском саду. С 1993 года является сотрудником органов госвласти. С 26 ноября 2015 года – занимает должность уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области.