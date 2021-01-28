Маргарита Ушакова вновь утверждена нижегородским детским омбудсменом

Маргарита Ушакова
Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 28 января согласовали кандидатуру Маргариты Ушаковой на должность регионального уполномоченного по правам ребенка. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.
Уполномоченный по правам ребенка назначается на должность сроком на пять лет. Маргарита Ушакова является детским омбудсменом в Нижегородской области с 26 ноября 2015 года.
"Маргарита Ушакова пользуется заслуженным уважением и авторитетом в органах власти, среди общественности. Также она активно развивает сотрудничество с некоммерческими организациями, реализующими программы и проекты социальной реабилитации осужденных, сопровождения и наставничества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - рассказали в пресс-службе Законодательного собрания, ссылаясь на мнения депутатов.
СПРАВКА:
Маргарита Ушакова родилась в 1964 году в г. Горьком. У нее высшее образование - в 1986 году окончила Горьковский государственный педагогический институт им. М.Горького. Трудовой путь начала с учителя начальных классов, потом работала воспитателем в детском саду. С 1993 года является сотрудником органов госвласти. С 26 ноября 2015 года – занимает должность уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области.
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