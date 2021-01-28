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Общество

Около 18 млн деревьев высадят в Нижегородской области в 2021 году

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Около 18 млн деревьев высадят в Нижегородской области в 2021 году

Около 18 млн деревьев высадят в Нижегородской области в 2021 году

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Около 18 млн деревьев высадят в Нижегородской области в 2021 году. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Он пояснил, что высадка деревьев будет происходить в рамках нацпроекта "Экология".

"Ключевым показателем проекта "Сохранение лесов Нижегородской области", который реализуется в рамках нацпроекта "Экология", является достижение баланса выбытия и воспроизводства лесов. В 2020 году он составил 89%, а к 2024-му должен достичь 100%", - рассказал Глеб Никитин.

По словам губернатора, в 2021 году на лесовосстановление будет направлено 23,4 млн рублей из федерального бюджета. Одним из обеспечительных направлений воспроизводства лесов является выращивание посадочного материала для искусственного лесовосстановления.

"В текущем году планируется вырастить в питомниках почти 18 миллионов саженцев в рамках национального проекта "Экология" и провести лесовосстановление на общей площади более 12 тысяч гектаров", - добавил Глеб Никитин.

В региональном деплесхозе сообщили, что высокий показатель лесовосстановления по итогам 2020 года достигнут, в частности, благодаря существенному обновлению материально-технической базы государственных учреждений лесохозяйственной техникой и оборудованием.

Всего в рамках федерального проекта в 2020 году нижегородские лесники получили 16 единиц лесохозяйственной и лесокультурной техники на общую сумму 15,3 млн рублей, что позволило автоматизировать процессы посадки леса и ухода за созданными лесными культурами, тем самым улучшая качество данных работ.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года. Одна из целей нацпроекта – обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов.

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Теги:
Лесное хозяйство
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