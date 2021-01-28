Нижегородская область в 2020 году увеличила строительство жилья на 5% - до 1,5 млн кв. м Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Строительство жилья в Нижегородской области в 2020 году увеличилось на 4,7% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В январе-декабре прошлого года в Нижегородской области построено 1,48 млн квадратных метров жилья.

Ситуация со строительством обсуждалась 28 января 2021 года в ходе заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию, которую провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Как было отмечено в ходе заседания, Нижегородская область вошла в число регионов с высокими темпами ввода жилья в 2020 году.

"В январе-августе фиксировалось снижение количества сделок на первичном рынке жилья. Но уже в сентябре ситуация изменилась. Общее количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве за 2020 год зафиксировано на 10% больше, чем в 2019 году. А в декабре 2020 года рост составил 48% по сравнению с декабрем 2019 года", - рассказал Глеб Никитин.

"Меры господдержки, с одной стороны, позволили людям улучшать жилищные условия, с другой - реализовывать новые проекты в сфере строительства. При этом существующие механизмы долевого участия гораздо эффективнее прежних схем и минимизируют риски появления обманутых дольщиков", - добавил губернатор.

В ходе заседания Марат Хуснуллин также напомнил о целях, обозначенных в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

"Один из ключевых показателей нацпроекта – это ввод до 2024 года включительно 410 млн кв. м жилья, то есть каждый десятый метр в 2024 году в стране должен быть новым. А до 2030 года мы должны выйти на показатель 1 млрд кв. м, или 120 млн кв. м в год. В 2021 году мы должны не только достигнуть запланированных показателей ввода жилья, но и заложить основу для последующего наращивания темпов жилищного строительства", - пояснил вице-премьер.

Национальный проект "Жилье и городская среда" утвержден в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. Он включает в себя четыре федеральных проекта: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Ключевые цели нацпроекта – обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения жилья с использованием ипотечного кредита; увеличение объема жилищного строительства; повышение комфортности городской среды и создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды; обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.