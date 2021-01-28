Нижегородские предприниматели могут в 2021 году пойти бесплатные тренинги Бизнес

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НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Нижегородские предприниматели могут в 2021 году пойти бесплатные тренинги. Об этом сообщили в региональном Минпроме.

Бесплатное обучение предлагается по программам "Азбука предпринимателя" и "Школа предпринимательства" от Корпорации МСП. Тренинги и обучающие программы разработаны как для начинающих предпринимателей, так и для действующих собственников бизнеса.

Тренинг "Азбука предпринимателя" предназначен для тех, кто еще только собирается начать бизнес. В результате обучающего курса все участники под руководством преподавателя создадут бизнес-план для открытия своего дела.

Благодаря программе "Школа предпринимательства" слушатели вместе с преподавателем смогут пошагово проанализировать и оптимизировать деятельность своего уже существующего предприятия, а также получить навыки по улучшению финансовых и производственных показателей.

Занятия по каждой программе проходят в течение пяти дней. Проводит их аттестованный тренер Корпорации МСП. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки обучение планируется в формате онлайн. В этом году такие обучающие курсы планируется провести весной.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Для исполнения указа и увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, Минэкономразвития России к 2021 году разработало новую редакцию паспорта национального проекта. В него входят четыре федеральных проекта: "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами", "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" (Вовлечение), "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" и "Создание цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов субъектами МСП и самозанятыми гражданами".