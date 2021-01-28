"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
Проездные стали бессрочными
Подготовку к 800-летию разделят на блоки
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 29 января 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
28 января 2021 19:01  [83] Нижегородские предприниматели могут в 2021 году пойти бесплатные тренинги
28 января 2021 17:28  [125] Нижегородский водоканал списал потребителям 2,6 млн рублей пеней
28 января 2021 17:10  [104] ВТБ удвоил выдачи льготных кредитов по "Программе 1764"
28 января 2021 16:39  [168] Специалист "Открытие Research" Алексей Тихонов прокомментировал решение ФРС США
28 января 2021 15:15  [177] Нижегородская область стала первой в рейтинге Минэкономразвития "Лидеры производительности"
28 января 2021 14:16  [151] Нижегородцы смогут принять участие в национальном конкурсе IТ-решений "ПРОФ-IT. Инновация"
28 января 2021 13:27  [181] ЗС НО одобрило изменения в закон о патентной системе налогообложения для бизнеса, список расширен
28 января 2021 09:48  [369] Игорный клуб прикрыли на Б.Покровской в Нижнем Новгороде (ВИДЕО)
28 января 2021 09:25  [204] Центр "Мой бизнес" в Нижегородской области возобновил прием граждан
28 января 2021 08:20  [799] Геологические изыскания завершены на участках будущей М-12 в Нижегородской области
Бизнес

Нижегородские предприниматели могут в 2021 году пойти бесплатные тренинги

28 января 2021 19:01  [83] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Нижегородские предприниматели могут в 2021 году пойти бесплатные тренинги. Об этом сообщили в региональном Минпроме.

Бесплатное обучение предлагается по программам "Азбука предпринимателя" и "Школа предпринимательства" от Корпорации МСП. Тренинги и обучающие программы разработаны как для начинающих предпринимателей, так и для действующих собственников бизнеса.
Тренинг "Азбука предпринимателя" предназначен для тех, кто еще только собирается начать бизнес. В результате обучающего курса все участники под руководством преподавателя создадут бизнес-план для открытия своего дела.

Благодаря программе "Школа предпринимательства" слушатели вместе с преподавателем смогут пошагово проанализировать и оптимизировать деятельность своего уже существующего предприятия, а также получить навыки по улучшению финансовых и производственных показателей.

Занятия по каждой программе проходят в течение пяти дней. Проводит их аттестованный тренер Корпорации МСП. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки обучение планируется в формате онлайн. В этом году такие обучающие курсы планируется провести весной.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Для исполнения указа и увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, Минэкономразвития России к 2021 году разработало новую редакцию паспорта национального проекта. В него входят четыре федеральных проекта: "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами", "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" (Вовлечение), "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" и "Создание цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов субъектами МСП и самозанятыми гражданами".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Малый и средний бизнес Образование
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Реставрация Боевого хода Нижегородского кремля
28 января 2021 15:55Реставрация боевого хода Нижегородского кремля
Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph