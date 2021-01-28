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Общество

Нижний сегодня: главные события дня

28 января 2021 20:02  [77] Общество

Геологические изыскания завершены на участках будущей М-12 в Нижегородской области

В Нижегородской области стартовали работы к подготовке строительства скоростной магистрали М-12 Москва-Казань. В настоящее время уже завершились геологические и геодезические изыскания, закреплены проходящие трассы по лесным участкам, начато перемещение спецтехники и ведется монтаж вахтовых поселков. После же получения разрешения на строительство от "Автодора", начнется расчистка территории и строительство временных подъездных дорог.

Станция метро "Сенная" сделает этот вид транспорта безубыточным

Активисты некоммерческой организации "Городские проекты в Нижнем Новгороде" в ходе встречи с представителями министерства транспорта Нижегородской области выяснили, что для безубыточности метрополитена необходимо поднять его пассажиропоток в 2 раза и в этом поможет работающая станция "Стрелка". Из разговора с представителями Минтранса, активисты сделали вывод, что власти намерены развивать наземный электротранспорт. При этом "город настроен просить деньги именно на метрополитен".

Обнародовано число заболевших коронавирусом нижегородцев на 28 января

В настоящее время в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 83 029 человек, в том числе 469 новых случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а днем ранее - 474 новых случаев COVID-19.

Нижегородских перевозчиков-нарушителей внесут в "черный список"

Перевозчиков-нарушителей внесут в "черный список". Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 28 января 2021 года предложили создать единый реестр недобросовестных перевозчиков. Сейчас по закону недобросовестные перевозчики не могут участвовать в открытых конкурсах, если их лишили свидетельства. Новым законопроектом предлагается создать единый информационный ресурс, не позволяющий недобросовестным перевозчикам скрывать свой статус при перемещении своей деятельности из одного региона страны в другой.

Власти Нижнего Новгорода договариваются с ГИБДД об установке светофоров у сквера на пл. Горького

Житель Нижнего Новгорода пожаловался в соцсети Instagram главе города Юрию Шалабаеву на то, что сейчас переходить дорогу к скверу на пл.Горького по нерегулируемому переходу "страшно из-за потока машин". На это Юрий Шалабаев ответил, что власти Нижнего Новгорода ведут переговоры с ГИБДД об установке светофоров на пешеходных переходах к скверу на площади Горького, а средства на кстановку светофоров уже найдены.

Около 15 тысяч нижегородцев привились от коронавируса на 28 января

Около 15 тысяч жителей Нижегородской области привились от коронавируса по данным на 28 января. Из общего числа вакцинированных, примерно 1,5 тысячи человек уже прошли две фазы введения вакцины. Вторая аппликация проводится через три недели после первой прививки.

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