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Бизнес

Началась подготовка к строительству Восточного обхода Нижнего Новгорода

29 января 2021 00:01  [84] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области подвело итоги конкурса по выбору компании, которая осуществит планировку территории для строительства Восточного обхода Нижнего Новгорода. Документация об итогах конкурса размещена на сайте Госзакупок.

Победителем конкурса стало омское ООО "Терпланпроект", предложившее за свои услуги при максимальной стоимости контракта в 14,9 млн рублей всего 7,5 млн рублей. Заявка участвовавшего в конкурсе московского ООО "Национальный земельный фонд" также признана соответствующей требованиям конкурса, но компания запросила 8 млн рублей.

Победителю конкурса необходимо выполнить работы до 31 августа 2021 года. Средства на оплату контракта выделяются из областного бюджета.

В документации поясняется, что трасса Восточного обхода пройдет по территории Кстовского района и Нижнего Новгорода. Это будет дорога I В категории, то есть - нескоростная. Её протяженность составит 14,7 км, при этом при строительстве запланирована эстакада длинной 1,9 км.

Предполагается четыре полосы движения в каждом направлении шириной 3,75 метра каждая, однако изначально их будет по две и это на первом этапе. Второй этап строительства предусматривает четыре аналогичные полосы. Выделение этапов проектировщик должен согласовать с заказчиком.

Расчетная скорость трассы составит 120 км/ч.

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Теги:
Дороги Строительство
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