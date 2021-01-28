Нижегородку оштрафовали за оскорбление в школьном чате Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородку оштрафовали за оскорбление в школьном чате. Об этом сообщили в прокуратуре региона 29 января 2021 года.

Ранее одна из родительниц позволила себе публично и нецензурно оскорбить другого школьника, что увидели другие участники чата в Whatsapp. Сообщение прочитали более 20 человек.

Было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет").

Постановлением судьи нижегородку оштрафовали на 3 тысяч рублей.

Ранее подобный случай произошел с жительницей Бутурлинского района, которая при переписке в мессенджере с соседкой дочерью нецензурно оскорбила подростка.