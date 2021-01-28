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Происшествия

Приговор по делу о смертельном ДТП со школьниками на ул.Горького оглашают 29 января

29 января 2021 09:15  [86] Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Приговор по делу о смертельном ДТП со школьниками на ул.Горького оглашают сегодня, 29 января 2021 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Последнее слово подсудимого в 10:00.

О приговоре суда будет сообщено позднее.

Напомним, ДТП произошло днем 7 декабря 2019 года на улице Горького: одну из машин выбросило на тротуар, по которому в это время шла группа школьников. Они шли в ТЮЗ на спектакль.

В результате ДТП один человек скончался (мама подростка, сопровождающая группу) и 10 человек были госпитализированы.

Подозреваемого в совершении ДТП задержали, при этом тогда Виктор Пильганов отказался от медицинского освидетельствования. Отметим, что ранее он уже был лишён прав.

Виктору Пильганову неоднократно продлевали срок ареста. Водителю предъявлены обвинения в совершении преступления по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

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Теги:
Дети ДТП Уголовное дело
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