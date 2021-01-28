Нижегородский ДУК устранил аварию на сетях после требования прокуратуры

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ДУК устранил аварию на сетях только после требования прокуратуры. Об этом сообщили в прокуратуре региона 29 января 2021 года.
По информации СМИ подвал многоквартирного дома № 58 по ул. Гороховецкой Канавинского района был подтоплен, прокуратура начала проверку.
Установлено, что начиная с 9 января этого года в аварийно-диспетчерскую службу АО "Домоуправляющая Компания Канавинского района" от жителей дома поступали сообщения о течи стояка радиатора в системе теплоснабжения, в результате чего в их квартирах образовался конденсат.
Рабочие ДУКа вовремя не ликвидировали последствия разлива горячей воды.
В связи с этим прокурор внес представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении. Сейчас повреждения устранены.
Ранее сообщалось, что теплоснабжение в Чкаловске было восстановлено также – по требованию прокуратуры.
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