Нижегородский ДУК устранил аварию на сетях после требования прокуратуры Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

ДУК устранил аварию на сетях только после требования прокуратуры. Об этом сообщили в прокуратуре региона 29 января 2021 года.

По информации СМИ подвал многоквартирного дома № 58 по ул. Гороховецкой Канавинского района был подтоплен, прокуратура начала проверку.

Установлено, что начиная с 9 января этого года в аварийно-диспетчерскую службу АО "Домоуправляющая Компания Канавинского района" от жителей дома поступали сообщения о течи стояка радиатора в системе теплоснабжения, в результате чего в их квартирах образовался конденсат.

Рабочие ДУКа вовремя не ликвидировали последствия разлива горячей воды.

В связи с этим прокурор внес представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении. Сейчас повреждения устранены.

Ранее сообщалось, что теплоснабжение в Чкаловске было восстановлено также – по требованию прокуратуры.