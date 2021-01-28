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Культура и отдых

Эксклюзивы февраля в Wink: самый ожидаемый сериал "За час до рассвета" и продолжение проекта "Девяностые"

29 января 2021 10:25  [90] Культура и отдых

Криминальный ретродетектив "За час до рассвета" (16+) с Константином Хабенским в главной роли, победитель фестиваля СanneSeries — шведский сериал "Партизан" (18+) и новые серии документального проекта "Девяностые" (12+) — главные эксклюзивные премьеры цифрового видеосервиса Wink, которые можно будет посмотреть уже в феврале. Об этом рассказали в пресс-службе "Ростелекома".

16 февраля в Wink состоится премьера одного из самых ожидаемых российских сериалов 2021 года — криминальный ретродетектив телеканала НТВ "За час до рассвета" (16+). Режиссер — Игорь Зайцев ("Есенин", "Великая", "Диверсант 2. Конец войны", "Каникулы строгого режима"), в главных ролях снялись Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Артур Смольянинов, Алена Михайлова, Агния Дитковските, Артур Ваха и Максим Белбородов. Подписчики Wink смогут посмотреть все 16 эпизодов сериала, которые будут выходить по вторникам.

В основе сюжета лежит вымышленная история, происходящая в послевоенное время в городке N. Молодой лейтенант Денис Журавлев (Андрей Бурковский) в 1946 году возвращается с войны и устраивается служить в милицию. Его начальник — сам Сатана. Так прозвали майора Шумейко (Константин Хабенский) — человека с непростым характером, который привык добиваться своего любой ценой. Вчерашнему разведчику предстоит разобраться с орудующей в городе бандой преступника по кличке Клещ. Очень скоро Журавлев поймет, что война в мирное время порой сложнее той, которая недавно закончилась. Ведь здесь нет привычного разделения на своих и врагов и чуть ли не каждый под подозрением.

1 февраля состоится премьера шведского сериала "Партизан" (Partisan, 2020) (18+), который получил главный приз на третьем международном фестивале сериалов СanneSeries в Каннах. Он рассказывает о странной общине в шведской глубинке, куда главный герой Джонни приезжает, чтобы стать наемным рабочим. Люди, которые там живут, якобы занимаются выращиванием экологически чистых овощей и фруктов. Вот только жизнь мирных, на первый взгляд, жителей оказывается куда опаснее.

Главную роль в триллере сыграл знаменитый ливанский актер Фарес Фарес, известный по сериалам "Чернобыль", "Тиран", "Мир дикого Запада" и боевику "Шальные деньги". Сериал состоит из пяти эпизодов.

В феврале выйдут сразу три фильма проекта "Девяностые": про ночную жизнь и два — про политику. "Девяностые" (2020) (12+)— многосерийный фильм-антология о России, который состоит из нескольких тематических блоков: политика, телевидение и реклама, музыка и ночная жизнь. В основу документального сериала легли личные дневники, аудио- и видеозаписи, редкие архивные документы, а также двести интервью участников событий невероятного десятилетия. Напомним, премьера первого фильма проекта "Мумий Тролль. Морская" состоялась в январе.

СПРАВКА:

Wink — цифровой видеосервис "Ростелекома", который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.rt.ru). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.

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Теги:
Кинематограф Ростелеком
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