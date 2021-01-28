Свет и горячую воду частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 29 января 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО ЧС.
В двух домах Московского района и одном Советского сегодня проводятся плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства.
Речь идет о домах №56 и 58 по ул. Коминтерна, где с 8:00 отсутствует электроснабжение. Его планируется восстановить к 16:00. А также о доме №14 по пер. Светлогорский - там с 10:00 до 14:00 не будет горячей воды.
Напомним, что накануне плановые работы проводились в Московском и Советском районах Нижнего Новгорода.
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