Свет и горячую воду частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свет и горячую воду частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 29 января 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО ЧС.

В двух домах Московского района и одном Советского сегодня проводятся плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства.

Речь идет о домах №56 и 58 по ул. Коминтерна, где с 8:00 отсутствует электроснабжение. Его планируется восстановить к 16:00. А также о доме №14 по пер. Светлогорский - там с 10:00 до 14:00 не будет горячей воды.

Напомним, что накануне плановые работы проводились в Московском и Советском районах Нижнего Новгорода.