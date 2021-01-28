Директор ФОКа в Шаранге уволился после вмешательства прокуратуры

Директор ФОКа в Шаранге уволился. Об этом сообщили в прокуратуре региона 29 января 2021 года.
Поводом к прокурорской проверке послужило то, что в декабре прошлого года директором физкультурно-оздоровительного комплекса стал бывший глава администрации Шарангского района.
ФОК – это подведомственное учреждение администрации.
При таких условиях необходимо было согласовать свое трудоустройство в соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства. В течение двух лет после увольнения с муниципальной службы ему нельзя было вновь устраиваться в учреждение администрации.
По результатам проверки межрайонный прокурор внес главе местного самоуправления Шарангского муниципального района представление.
Не дожидаясь проведения служебной проверки, бывший чиновник сам уволился с должности директора ФОКа.
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