Похитителей девушки осудили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области 29 января 2021 года.
Резонансная история произошла в 2018 году. Трое мужчин из Владимира похитили девушку прямо около ее дома. У них были пневматические пистолеты.
Они насильно заставили ее сесть в машину и увезли из Нижнего Новгорода во Владимир.
Как установлено в ходе судебного следствия, один из преступников находился в близких отношениях с потерпевшей.
Сотрудники правоохранительных органов оперативно наши жертву похищения.
Приговором Сормовского районного суда одному из похитителей назначено наказание – 5 лет 8 месяцев в колонии общего режима. Еще двое мужчин получили условные сроки по 4,5 года.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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