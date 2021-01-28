Похитителей девушки осудили в Нижнем Новгороде Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Похитителей девушки осудили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области 29 января 2021 года.

Резонансная история произошла в 2018 году. Трое мужчин из Владимира похитили девушку прямо около ее дома. У них были пневматические пистолеты.

Они насильно заставили ее сесть в машину и увезли из Нижнего Новгорода во Владимир.

Как установлено в ходе судебного следствия, один из преступников находился в близких отношениях с потерпевшей.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно наши жертву похищения.

Приговором Сормовского районного суда одному из похитителей назначено наказание – 5 лет 8 месяцев в колонии общего режима. Еще двое мужчин получили условные сроки по 4,5 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.