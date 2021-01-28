Журналисты и блогеры Поволжья заявили более ста работ на конкурс "Вместе в цифровое будущее" Общество

Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Журналисты и блогеры Поволжья заявили более ста работ на конкурс "Вместе в цифровое будущее". Об этом сообщил организатор конкурса - "Ростелеком".

Автором сотой работы стал главный редактор сайта "Голографика" Алексей Лисовицкий из Самары.

Журналиста интересует тема дополненной и виртуальной реальности. Накопленными за десятилетие знаниями он делится с читателями. Представленное им на конкурс интервью с сооснователем компании Arcona Ильей Коргузаловым показывает, какие возможности открывает применение оцифрованной географической модели нашей планеты в индустрии развлечений и рекламы.

Например, чтобы развернуть полноценный AR-аттракцион в центре Токио, запустить рекламную кампанию в Нью-Йорке или открыть интернет-бутик в Париже, теперь не обязательно ехать на другой конец света или нанимать команду дорогих программистов.

"Для меня один из главных стимулов участвовать в конкурсе “Ростелекома” – возможность рассказать о вызовах в индустрии технологий, с которыми сталкиваются отечественные разработчики. Arcona — проект, который наращивает потенциал, имея всего нескольких сильных конкурентов в мире, и с которым мне посчастливилось сотрудничать на ранней его стадии", - рассказал участник конкурса "Вместе в цифровое будущее" Алексей Лисовицкий.

В конкурсе Алексей Лисовицкий участвует в пятый раз. Он неоднократно выигрывал региональный этап и дважды становился одним из победителей конкурса на федеральном уровне. В 2018 году в составе команды призеров он посетил штаб-квартиру и производственный комплекс компании Nokia, а в прошлом году выиграл поездку в Японию, в корпорацию NEC.

В этом году стратегическим партнером X юбилейного конкурса "Вместе в цифровое будущее" выступило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, партнером одной из спецноминаций — АО "Шнейдер Электрик" (юридическое лицо компании Schneider Electric в России), а информационным партнером — группа "Интерфакс".

На конкурс поступило более пятисот работ от журналистов из разных регионов страны. Прием материалов завершится 31 марта 2021 года.