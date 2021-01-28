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Бизнес

Проект Нижегородского водоканала победил в конкурсе лидеров цифровой трансформации

29 января 2021 14:04  [77] Бизнес

Фото: Нижегородский водоканал

Проект Нижегородского водоканала победил в конкурсе профессионального сообщества лидеров цифровой трансформации Global CIO/Digital Experts. Об этом сообщили в пресс-службе Водоканала.

В этом году на конкурс было подано рекордное число заявок – более 300, в том числе от таких компаний, как ПАО «Газпром нефть», ПАО «Аэрофлот», ПАО ВТБ, ПАО «Ростелеком», X5 Retail Group, Mail.ru Group. В итоге проект Нижегородского водоканала «Разработка и внедрение информационной системы «Управление производственными ресурсами» (ИС УПР) одержал победу в номинации «Лучший ИТ-проект в управлении производством».

Специальная награда от профессионального сообщества IT-директоров была вручена директору по информационным технологиям АО «Нижегородский водоканал» Александру Ермольчеву. В ходе мероприятия он поделился с коллегами опытом и результатами внедрения информационной системы, созданной во взаимодействии с Центральной диспетчерской службой и Управлением стратегического развития и контроля водоканала.

"Благодаря внедрению системы удалось оптимизировать работу аварийных и плановых бригад, а также парка автомобильного транспорта. Система объединила в себе работу нескольких приложений, которые ранее использовались для организации работы производственного блока. С внедрением УПР сократились сроки реагирования на аварийные ситуации, уменьшились простои автотранспорта, время выполнения работ", - рассказал Александр Ермольчев.

Также на конкурс в номинации «Цифровая трансформация предприятия коммунально-хозяйственной отрасли» была представлена информационная система Gandiva, внедренная на Нижегородском водоканале. Ее задача - автоматизация процессов взаимодействия подразделений внутри предприятия.

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Теги:
Водоканал Инновация Конкурсы
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