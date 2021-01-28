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Общество

Мемориальную доску установили в память о почётном гражданине Арзамаса Викторе Стрелове

29 января 2021 15:06  [90] Общество

Фото: Александр Барыкин

Мемориальную доску установили в память о почётном гражданине Арзамаса, почетном ветеране труда АО "АПЗ" Викторе Стрелове. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина".

Виктор Стрелов умер год назад, 25 января. После этого руководство завода и профсоюзная организация предприятия выступили с инициативой увековечить память и установить мемориальную доску на доме, в котором он жил с 1976 по 2020 годы.

Предложение поддержали руководство Арзамаса, депутаты городской Думы, а также члены городского Совета хранителей наследия. Все работы по проектированию, изготовлению, установке и торжественному открытию памятного знака взяло на себя АО "АПЗ".

На торжественном мероприятии присутствовали руководство завода, представители администрации Арзамаса, городского и заводского Совета ветеранов, родные и близкие Виктора Стрелова.

"В жизни города знаменательный день. Мы открываем мемориальную доску почетному гражданину города Виктору Александровичу Стрелову. Этот талантливый человек занимался разработкой уникальных приборов для военной промышленности страны. А когда был выбран депутатом Верховного Совета, продолжил работу по строительству городского водовода "Слизнево-Арзамас", необходимого в те годы. Виктор Александрович был неравнодушен к проблемам заводчан и жителей города. Память об этом человеке навсегда останется в наших сердцах", - сказал председатель городской Думы Игорь Плотичкин.

"Виктор Александрович был настоящим приборостроителем. Он всегда интересовался жизнью завода, с интересом слушал о том, как развивается предприятие. Это был скромный и ответственный человек. Мы всегда будем помнить о нем", - добавил председатель профсоюзной организации АПЗ Александр Тюрин, знавший Виктора Стрелова больше 10 лет.

"К сожалению, я не был знаком с Виктором Александровичем Стреловым. Но я помню тот день, когда на завод пришла печальная весть о его кончине. Это было потрясением для приборостроителей. Жаль, что мы не смогли пообщаться лично, но из рассказов о нем я понимаю: это был скромный, порядочный человек и профессионал в своем деле. Нам бы таких Стреловых побольше на предприятии. На таких людях и держится завод", - выразил соболезнования генеральный директор АО "АПЗ" Андрей Капустин.

СПРАВКА:

Виктор Стрелов родился 1 сентября 1938 года. Умер 25 января 2020 года.

1961-2002 гг. – работа на Арзамасском приборостроительном заводе.

1973 г. – удостоен звания лауреата Государственной премии СССР.

1974 г. – избран депутатом Верховного Совета СССР.

1978 г. – присвоено звание "Почетный гражданин города Арзамаса".

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Теги:
АПЗ Памятники Почетные граждане
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