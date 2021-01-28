"Только от нас самих зависит, в какую сторону пойдет кривая заболеваемости", - Елена Загайнова Политика

Ректор ННГУ им. Лобачевского, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Елена Загайнова поделилась мнением о проведении массовых мероприятий в период пандемии и их влиянии на текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе.

"Сфера образования и науки – вне политики. Наша задача – давать знания и открывать новое. Для этого, в частности, мы учим студентов самостоятельному мышлению", - сказала ректор ННГУ.

"Только человек, у которого есть своё мнение, может стать в будущем хорошим специалистом или настоящим учёным. Но самостоятельное мышление подразумевает, в числе прочего, и умение работать с информацией, обрабатывать большие массивы данных. Тогда у собственного мнения появляется база, обоснование", - считает она.

"Я сама по образованию медик, и очень хорошо понимаю всю серьёзность ситуации с пандемией. Сейчас только от нас самих зависит, в какую сторону пойдёт кривая заболеваемости: вверх или вниз. И это те самые исходные данные, которые каждый ответственный человек должен обработать, прежде чем принять решение о своём участии или неучастии в массовых мероприятиях", - подытожила Елена Загайнова.