Кровля административного здания горит в Семенове на площади 2 тысячи кв.м.

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Кровля административно-производственного здания горит в Семенове 29 января 2021 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Информация о пожаре на ул. Октябрьской, д. 20 поступила спасателям в 13:02. По прибытию к месту вызова, пожарные присвоили ему второй номер сложности - горение происходило на площади две тысячи квадратных метров.
В 14:46 была объявлена локализация пожара, в 15:20 - ликвидация открытого горения.
В результате пожара, никто не пострадал.
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