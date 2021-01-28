Кровля административного здания горит в Семенове на площади 2 тысячи кв.м. Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Кровля административно-производственного здания горит в Семенове 29 января 2021 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Информация о пожаре на ул. Октябрьской, д. 20 поступила спасателям в 13:02. По прибытию к месту вызова, пожарные присвоили ему второй номер сложности - горение происходило на площади две тысячи квадратных метров.

В 14:46 была объявлена локализация пожара, в 15:20 - ликвидация открытого горения.

В результате пожара, никто не пострадал.