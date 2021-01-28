Новая школа в ЖК "Гагаринские высоты" изменила дату приема учеников Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Новая школа в ЖК "Гагаринские высоты" Нижнего Новгорода изменила дату приема учеников. Информацию об этом озвучил глава города Юрий Шалабаев.

Он посетил здание школы, которое было построено в конце 2020 года. Там сейчас устанавливают оборудование и заканчивают формирование педагогического состава.

Юрий Шалабаев сказал, что в новую школу ученики придут уже в апреле, с началом четвёртой четверти. Ранее предполагалось, что школа начнет работать с 1 сентября 2021 года.

В четырёхэтажном здании школы располагаются профильные классы для освоения общеобразовательной программы и дополнительного изучения факультативных предметов, спортивный и хореографический залы. Для развития творческого потенциала учащихся в актовом зале, рассчитанном почти на 500 мест, оборудованы гримёрные комнаты и собственная аппаратная. В столовой на 378 посадочных мест будут располагаться школьное кафе и буфет.

Особенность новой школы – специализация на изучении Вселенной и Космоса.

Новая школа рассчитана почти на 700 мест, что позволит ликвидировать вторую смену в других школах Приокского района.