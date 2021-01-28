Новая школа в ЖК "Гагаринские высоты" изменила дату приема учеников

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Новая школа в ЖК "Гагаринские высоты" Нижнего Новгорода изменила дату приема учеников. Информацию об этом озвучил глава города Юрий Шалабаев.
Он посетил здание школы, которое было построено в конце 2020 года. Там сейчас устанавливают оборудование и заканчивают формирование педагогического состава.
Юрий Шалабаев сказал, что в новую школу ученики придут уже в апреле, с началом четвёртой четверти. Ранее предполагалось, что школа начнет работать с 1 сентября 2021 года.
В четырёхэтажном здании школы располагаются профильные классы для освоения общеобразовательной программы и дополнительного изучения факультативных предметов, спортивный и хореографический залы. Для развития творческого потенциала учащихся в актовом зале, рассчитанном почти на 500 мест, оборудованы гримёрные комнаты и собственная аппаратная. В столовой на 378 посадочных мест будут располагаться школьное кафе и буфет.
Особенность новой школы – специализация на изучении Вселенной и Космоса.
Новая школа рассчитана почти на 700 мест, что позволит ликвидировать вторую смену в других школах Приокского района.
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