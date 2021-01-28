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Общество

Сделки ночью теперь можно совершать в ВТБ Мои Инвестиции

29 января 2021 15:52  [91] Общество

В ВТБ Мои Инвестиции добавлен функционал расширенных торгов до двух ночи на Санкт-Петербургской бирже для американских бумаг. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Опция доступна также в личном кабинете на сайте брокера ВТБ и в QUIK. Теперь клиенты ВТБ Капитал Инвестиции могут торговать и после окончания основных торговых сессий бирж США. С запуском расширенного функционала ВТБ Капитал Инвестиций предоставили своим клиентам самую продолжительную торговую сессию на рынке: сделки можно совершать на протяжении 16 часов, с 10:00 по МСК до 02:00.

"Мы стремимся сделать так, чтобы все рынки мира были под рукой у наших клиентов в любой момент времени. Расширение временного диапазона для совершения сделок – еще один важный шаг на этом пути. Теперь по этому параметру наши клиенты в тех же условиях что и американские инвесторы. В мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции мы обеспечиваем доступ более чем к 10 000 инструментов на 33 биржах по всему миру, а также через внебиржевые сделки. При этом мы предоставляем качественную экспертизу и аналитику, генерируем инвестиционные идеи, в том числе и по иностранным ценным бумагам", - отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.

ВТБ Капитал Инвестиции предоставляют продукты, основанные на возможностях Санкт-Петербургской биржи с 2019 года, и стороны ведут постоянную работу над улучшением предлагаемых инвесторам условий. Обороты клиентов ВТБ Капитал Инвестиции на Санкт-Петербургской бирже в 2020 году увеличились в десятки раз и сейчас достигают более 30 млрд рублей в день.

Общий оборот клиентов ВТБ в брокерских торговых системах в январе 2021 года вырос в 5 раз в сравнении с тем же месяцем 2020 года, до 115 млрд рублей в день. Приложением ВТБ Мои Инвестиции ежедневно пользуется более 250 тысяч человек. Ежемесячный оборот по совершаемым сделкам превышает 1 трлн рублей.

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Теги:
Банки ВТБ Инвестиции
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