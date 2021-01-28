"Многие выходят "голосовать ногами" отнюдь не за конкретного оппозиционера", - Сергей Дмитриев Политика

Ректор Нижегородского государственного технического университета имени Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев считает незаконным привлечение молодежи к несанкционированным митингам.

"Больше всего в истории с митингами меня возмущает привлечение несовершеннолетних. Причем агитация выходить на несанкционированный митинг проводится через иностранные аккаунты в соцсетях. Из-за рубежа нашу молодёжь призывают к насильственным действиям против правоохранителей.

Я уже не говорю о том, что лозунги митингующих не имеют никакого отношения к действительности. Многие выходят "голосовать ногами" отнюдь не за конкретного оппозиционера, а из-за каких-то собственных проблем. Но это незаконный путь, тем более в период пандемии. После таких массовых митингов можно ожидать новой вспышки заболеваемости.

Зачем мы учились дистанционно? Чтобы обезопасить наших преподавателей и студентов от риска заражения. Сейчас мы уже готовы вернуться к очному обучению в вузах (по усмотрению учредителей), однако из-за митингов угроза заражений вновь возрастает.

Могу сказать, что в нашем техническом университете ребятам есть чем заняться - научной, опытно-конструкторской деятельностью и пр. И выходить на несакционированные митинги даже из любопытства желающих, к счастью, немного", - говорит Сергей Дмитриев.