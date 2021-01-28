ВТБ получил ИТ-премию Global CIO "Проект года" в четырех номинациях Общество

Активная трансформация ВТБ на цифровой основе отмечена экспертами и участниками рынка: сразу четыре проекта ВТБ стали победителями премии Global CIO "Проект года". Как рассказали в пресс-службе банка, награду получили проект ВТБ по роботизации, проект "Система управления данными", RWA-калькулятор и проект по миграции системы подготовки отчетности банка ВТБ с Oracle SuperCluster на российское решение Arenadata DB.



"В 2020 году ВТБ в рамках реализации трансформации на цифровой основе не просто перестроил технологическую платформу и перешел на новую ИТ-архитектуру, но и внедрил сотни новых инновационных решений, в четыре раза ускорил ввод технологических продуктов для клиентов. Эти изменения уже принесли результаты: наши цифровые сервисы становятся все более популярными, в частности, количество пользователей ВТБ Онлайн выросло почти на 30%. Мы рады, что нашу трансформацию на цифровой основе видят и отмечают профессионалы, лидеры цифровой трансформации: победа наших проектов сразу в трех номинациях премии Global CIO "Проект года" - знаковое событие для ВТБ", - заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

Проекты-победители

- ВТБ в рамках реализации трансформации на цифровой основе активно внедряет в бизнес процессы роботов. Среди основных цифровых помощников "умный" робот для круглосуточного рассмотрения обращений клиентов по банкоматам, роботы, позволившие справиться с пиковой нагрузкой и "поддержать" бизнес-критичные процессы в контексте пандемии covid-19, и комплексное решение для работы блока рисков

- ВТБ одним из первых в отрасли внедрил комплексное решение — "Систему Управления Данными". Цель проекта: создание универсальной и эффективной платформы для навигации по данным банка и контроля их качества, обеспечения достоверности, непротиворечивости и актуальности данных. Все это позволяет банку значительно повысить качество и скорость разработки и вывода в эксплуатацию аналитических решений и принятия управленческих решений.

- RWA-калькулятор - ИТ решение, которое позволило банку ВТБ первому перейти в начале 2020 года на финализированный подход (Базель 3,5) для главных регуляторных показателей банка – нормативов достаточности капитала (Н1.1, Н1.2, Н1.0). Переход на новый порядок расчета нормативов достаточности капитала привел к экономии величины активов, взвешенных с учетом риска (RWA), что обеспечило дополнительную возможность для кредитования реального сектора экономики. Данное решение – технологический фундамент для перехода на расчет величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов (ПВР).

- Миграция системы подготовки отчетности банка ВТБ с OracleSuperCluster на российское решение Arenadata DB была необходима для соответствия требованиям регулятора в части построения отчетности и минимизации глобальных санкционных и валютных рисков. Реализация проекта, в том числе обеспечила повышение качества и доступности данных вдвое, снижение общей стоимости владения платформой, максимальную скорость предоставления критически важных для банка данных.

СПРАВКА:

ВТБ с 2019 года ускоряет цифровизацию, проводит технологическую трансформацию в рамках реализации стратегии банка, одной из основных целей которой является 100% доступность финансовых услуг онлайн. В том числе запущены несколько магистральных технологических проектов, которые создают фундамент для достижения данной цели. В частности банк создает и развивает технологическую artificial intelligence-платформу, переходит на новую ИТ-архитектуру, реализует программу масштабной комплексной модернизации центров обработки данных (ЦОДов), строит омниканальную платформу на основе открытых программных интерфейсов (API).

Global CIO —профессиональное сообщество лидеров цифровой трансформации. Конкурс "Проект года" организован для развития компетенций профессионального сообщества и транслирования лучших практик в области цифровизации. В этом году конкурс проходит в девятый раз.

Начиная с 2012 года 1100+ ИТ-директоров участвовали в конкурсе и формировали единую базу знаний ИТ-отрасли, 1 500+ проектов выходили в финальный этап конкурса и боролись за победу в своих номинациях за прошедшие годы, проекты получили 1200+ экспертных комментариев за весь период проведения конкурса.