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Политика

Опубликовано видео изнутри "дворца" в Геленджике

29 января 2021 16:50  [125] Политика

Фото: YouTube

Журналисты одного из изданий посетили "дворец" в Геленджике и сделали съемки внутри помещений. Информацию об этом опубликовала Lenta.Ru.

Один из строителей дворца согласился провести экскурсию для журналистов с условием, что съемка займет не более часа. На опубликованных кадрах видно, что основные работы завершены только на фасаде здания. Внутри комнат идут начальные строительные работы.

По данным строителей, проект планируют завершить через 5-6 лет. Журналистам не удалось узнать предназначение здания, а также имена владельцев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дворец в Геленджике принадлежит одному или нескольким бизнесменам. При этом в Кремле считают некорректным разглашать имена владельцев особняка. Пресс-секретарь заявил также, что не располагает данными о посещении этого объекта Владимиром Путиным.

Вопрос о том, почему над дворцом установлена бесполетная зона, Песков адресовал в ФСО и ФСБ.

Видео с канала YouTube Mash Video

 

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Теги:
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