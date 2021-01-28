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Политика

"Не нужно поддаваться на провокации и участвовать в несанкционированных акциях", - Оксана Кислицына

29 января 2021 17:23  [63] Политика

Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына высказала мнение о незаконных мероприятиях.

"Как омбудсмен, безусловно, уважаю право каждого на собственное мнение и свободу его выражения, но считаю важным напомнить о необходимости действовать в рамках правового поля. Призывающие же к протестным акциям не делают никаких попыток придать своим действиям хотя бы видимость легитимности – не подают заявок, не рассматривают альтернативных форм гражданской активности. Изначально организаторы выбрали курс на обострение ситуации и провоцируют людей на конфликт", - сказала Оксана Кислицына.

"Искренне удивляюсь необъяснимому упорству тех, кто призывает нижегородцев принять участие в несанкционированных акциях, к тому же именно в тех местах, где это будет создавать неудобства и препятствия для большого числа нижегородцев. Не говорю уже об очевидной опасности скопления людей в то время, когда в регионе действуют ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией", - добавила она.

"На самом деле, "свобода", о которой говорят участники акций, - это, прежде всего, ответственность. Ответственность за себя и своих близких, за окружающих и родной город, в котором живешь здесь и сейчас. Вот этой ответственности и не хватает тем, кто желает превратить многолюдный центр города в площадку для реализации своих амбиций. Нижегородцы не должны поддаваться на очевидные провокации и участвовать в заранее незаконных мероприятиях!", - подытожила Оксана Кислицына.

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