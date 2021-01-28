Нижегородские власти читают, что в регионе можно снизить цену на яйца

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Нижегородские власти видят тенденцию к снижению стоимости яиц в регионе. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.
По информации газеты "Ведомости", в начале 2021 года стоимость яиц у производителей выросла примерно на 30%.
Как пояснил Андрей Саносян, рост цены на яйца в магазинах возникает "из-за непонимания" между производителями и ритейлерами.
"Экономическая ситуация сейчас непростая, и важно, чтобы между производителями и ритейлерами не было недопонимания. Чем раньше мы узнаем, что есть какая-то проблема, к примеру, с поставками продукции, тем скорее на ситуацию можно будет отреагировать, чтобы она не отразилась на ценах на полках магазинов", - считает Андрей Саносян.
"Сегодня подобных проблем в регионе нет. <…> Кроме того, есть тенденция к снижению цены", - приводит пресс-служба правительства Нижегородской области слова заместителя губернатора.
Андрей Саносян также сказал, что в настоящее время в области ситуация со стоимостью яиц стабилизировалась. "На сегодняшний день мы видим, что стоимость яиц, которая всех неприятно удивила в конце минувшего года, с начала января существенно не меняется. Согласно данным мониторинга, стоимость десятка яиц в нижегородских магазинах составляет от 65 до 80 рублей", - пояснил чиновник.
Напомним, губернатор Нижегородской области поручил держать на контроле ситуацию с ценами на продукты в регионе. При проведении этой работы глава региона отметил важнейшую роль нижегородского УФАС - главной инстанции, контролирующей цены на социально значимые продукты.
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