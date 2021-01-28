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Анонсы событий для СМИ на 29 января 2021 года
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Общество

Нижний сегодня: главные события дня

29 января 2021 19:02  [33] Общество

Нижний Новгород возобновляет международное авиасообщение

Международный аэропорт Стригино получил разрешение возобновить международные рейсы с 8 февраля. В правительстве РФ пояснили, что такое разрешение выдал оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России. Разрешение выдавалось на основе критериев и показателей эпидемиологической обстановки.

Виновнику смертельного ДТП со школьниками на Горького дали 8 лет колонии

ДТП произошло днем 7 декабря 2019 года на улице Горького: одну из машин выбросило на тротуар, по которому в это время шла группа школьников. Они шли в ТЮЗ на спектакль. Детей сопровождали педагог и мама одного из учеников, которая потом от полученных ранений скончалась в больнице. Еще 10 детей были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Виновник данного ДТП получил 8 лет колонии общего режима.

Началась подготовка к строительству Восточного обхода Нижнего Новгорода

ООО "Терпланпроект" из Омска стало победителем конкурса на право планировки территории для строительства Восточного обхода Нижнего Новгорода. Эта трасса пройдет по территории Кстовского района и Нижнего Новгорода. Дорога будет I В категории, то есть - нескоростная. Её протяженность составит 14,7 км, при этом при строительстве запланирована эстакада длинной 1,9 км. Предполагается четыре полосы движения в каждом направлении шириной 3,75 метра каждая.

Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 29 января

В настоящее время в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 83 500 человек, в том числе 471 новый случай заболевания зарегистрирован за прошедшие сутки, а днем ранее - 469 новых случаев COVID-19.

Глеб Никитин обратился к нижегородцам с просьбой уважать закон

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил жителям региона, планировавшим выйти на несанкционированный митинг, обращение, где напоминает об ответственности за это правонарушение.

Марина Мамонова покинула избирком Нижегородской области

Марина Мамонова покинула избирательную комиссию Нижегородской области. Об этом член регионального избиркома. Она рассказала, что соответствующее заявление написала по личным причинам.

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