Нижегородка пропала во время отдыха в Абхазии. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.
Об исчезновении 44-летней Елены Федотовой 19 января заявила подруга. Она рассказала правоохранительным органам, что 16 января вместе с пропавшей приехала в г. Гагры на отдых. С 23:00 17 января Елена Федотова не выходила с ней на связь.
К настоящему времени женщину еще не нашли. Прокуратурой Гагрского района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 99 УК Республики Абхазия (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).
Расследование уголовного дела находится на контроле следственного управления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия.
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