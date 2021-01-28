"Объяснить детям, что нельзя доверять сомнительным призывам в соцсетях, - это ответственность родителей", - Инна Ванькина Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Объяснить детям, что нельзя доверять сомнительным призывам в соцсетях, - это ответственность родителей", - уверена директор Нижегородского театра юного зрителя, депутат Думы Нижнего Новгорода Инна Ванькина.

Она считает, что информация, почерпнутая из соцсетей, может нанести большой вред детям.

"В первую очередь, я - мама. Моим детям 22 и 11 лет. И как маму меня настораживает праздное любопытство детей. Желание, формируемое спонтанно, посредством соцсетей, не имеет под собой аргументов и взвешенной позиции. Просто интересно узнать: а что это такое - "митинг"? Позиция "соседка пошла, и я тоже пошел" - это позиция раба. От скуки, от ненужности, за адреналином…", - сказала она.

"Воскресенье - это единственный совместный выходной у большинства семей. Есть много куда более интересных и безопасных сценариев выходного дня: сходите в кино или в театр, в парк или на каток. Навестите бабушку или пригласите ее к себе. В этот день вы должны обязательно быть вместе с вашими детьми. Подумайте, почему этот единственный выходной вас призывают потратить на митинг… Чем недовольны организаторы подобных акций?", - добавила Инна Ванькина.