"Несанкционированные митинги – это попытки дестабилизации общества", - Вадим Булавинов Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Несанкционированные митинги и любые подобные акции – это попытки дестабилизации общества", - прокомментировал проведение несанкционированных митингов депутат Госдумы РФ Вадим Булавинов.

"Иметь свою позицию относительно работы действующей власти – это нормально и даже крайне важно. И абсолютно нормально, если взгляды конкретного человека или группы людей не всегда совпадают с действиями власти. Никто из россиян не должен оставаться равнодушным к тем вопросам, которые касаются будущего нашей с вами страны. Это признак зрелости общества. Но ни в коем случае не стоит путать понятия. Есть конструктивные подходы, а есть попытки дестабилизации", - сказал он.

"В Госдуме представлено несколько крупных политических партий, у каждой из них - свое представление о том, как сделать нашу жизнь лучше. Но нас объединяет одно – мы стремимся к тому, чтобы качество жизни жителей России постоянно улучшалось. Мы обсуждаем, спорим, доказываем свою позицию, слушаем друг друга, приглашаем представителей общественности, и именно в этом живом диалоге рождается истина. За каждым депутатом, за каждой партией, за президентом стоят избиратели. Это те люди, которые не на словах, а на деле проявили свою позицию, придя на избирательный участок и отдав свой голос на выборах. Это и есть пример конструктивного подхода", - отметил Вадим Булавинов.

"А есть попытки дестабилизации общества. Это несанкционированные митинги и любые подобные акции. Губернатор Глеб Никитин правильно отметил, что никто не запрещает публичных мероприятий и шествий, но они должны проводиться в установленных местах и быть согласованы. Это закон!", - добавил депутат.