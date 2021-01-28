Спортивный медиапроект "В движении" стартовал в Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Спортивный медиапроект "В движении" стартовал в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Проект реализуется под эгидой федерального проекта "Спорт - норма жизни" входящего в состав нацпроекта "Демография". Инициатором и организатором проекта выступает региональное министерство спорта.

Он включает в себя одноименную телепрограмму и журнал. Миссией медиапроекта является популяризация физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни среди людей всех возрастов, а также привлечение жителей региона к регулярным занятиям спортом.

Первый выпуск еженедельной спортивной передачи "В движении" состоялся 29 января 2021 года на телеканале "ННТВ". А в феврале выйдет первый номер одноименного спортивного глянцевого журнала.

"Медиапроект обещает стать эффективным каналом коммуникаций для вовлечения жителей всех возрастов в регулярные занятия спортом. Благодаря проекту нижегородцы смогут познакомиться со спортивной историей региона, узнать еще больше об именитых спортсменах и тренерах области и стать частью спортивного движения", – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Журнал "В движении" будет представлять собой иллюстрированное глянцевое издание для широкого круга читателей, на страницах которого можно узнать о жизни состоявшихся спортсменов, ветеранов спорта, восходящих спортивных звезд. Тематика рубрик разнообразна и охватывает профессиональный, массовый спорт, историю и биографию спортсменов, а также включает спортивно-развлекательные рубрики и онлайн-тренировки. Также издание познакомит читателей с инициативами жителей районов и с новейшими направлениями спортивной индустрии.

"Медиапроект соединяет в себе печатное издание и телепрограмму, что позволит охватить широкую читательскую и зрительскую аудиторию, начиная с самых маленьких нижегородцев и заканчивая людьми пожилого возраста. Надеюсь, что проект заинтересует жителей региона и поможет привить им любовь к спорту", - прокомментировал старт проекта министр спорта Нижегородской области Артём Ефремов.

Телепередача "В движении" - это видеоверсия печатного журнала, в телевизионных рубриках которой зрители узнают о самых ярких событиях в мире спорта, прошедших на нижегородской земле. В сюжетах рассказывается о ветеранах спорта, чемпионах, профессионалах и любителях, а также о детском, массовом и адаптивном спорте.

Запись программы доступна в социальных сетях министерства спорта Нижегородской области: в ВКонтакте, Instagram и на видеохостинге YouTube.

Напомним, что федеральный проект "Спорт – норма жизни" входит в национальный проект "Демография", утвержденный в рамках указа президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Его реализация началась в 2019 году. Основная цель федерального проекта "Спорт – норма жизни" - создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, а также повышение числа граждан, занимающихся физкультурой на регулярной основе.