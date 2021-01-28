"Большинство людей, которые выходят на митинг, не представляют, чего они хотят этим добиться", - Вадим Андрюхин Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Большинство людей, которые выходят на митинг, не представляют, чего они хотят этим добиться", - отметил политолог, главный редактор газеты "Новое дело" Вадим Андрюхин, рассуждая об идеологической подоплеке несанкционированных митингов.

"Я слежу за подобными акциями только с точки зрения политического обозревателя. С позиции гражданина они мне неинтересны по двум причинам. Первая — это то, что человек, из-за которого эти митинги устраиваются, явно не является настоящим политическим лидером из-за его склонности к нарушению закона и сомнительных связей за рубежом. Второе: большинство людей, которые выходят на митинг, не представляют, чего они хотят этим добиться. Они просто выступают "за всё хорошее против всего плохого"", - сказал он.

"Что касается молодежи, я лично - за то, чтобы она была очень активна, в том числе в политическом поле. Но при этом призываю очень серьезно подумать, особенно если вы идете на несанкционированное мероприятие, кого вы поддерживаете. Потому что у старшего поколения есть печальный опыт конца 80-х - начала 90-х, когда на такой же волне "за все хорошее против всего плохого" к власти пришли люди, которые разрушили страну. И потом оказалось, что все эти обвинения против прежней власти были лживыми и, как минимум, во многом преувеличенными", - добавил Вадим Андрюхин.