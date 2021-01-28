Международное молодежное сотрудничество будут развивать в Нижегородской области Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

План развития международного молодежного сотрудничества на 2021-2023 годы сформирован в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Документ разработан согласно рекомендациям XXXV заседания Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России, и включает в себя более 200 проектов с участием молодого поколения региона и зарубежных стран. Их планируется реализовать на территории, как минимум, 14 муниципальных образований Нижегородской области.

Как рассказали в департаменте внешних связей правительства Нижегородской области, в ходе заседания Совета 9 декабря 2020 года, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил работу Нижегородской области по развитию контактов с иностранной молодежью.

По мнению главы МИДа, высшие учебные заведения и молодежные организации сегодня являются активными участниками межкультурного диалога.

По словам главы департамента внешних связей Ольга Гусева, наибольшее число мероприятий, вошедших в план, будут проведены по линии ведущих нижегородских вузов. Речь идет об ННГУ им. Лобачевского, НГЛУ им. Добролюбова, НГТУ им. Алексеева, НГПУ им. Минина, Приволжском исследовательском медицинском университете, Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете и Нижегородском государственном инженерно-экономическом университете.

Кроме того, планируется реализация проектов НРО ВОД "Волонтеры Победы", "Альянс Франсез – Нижний Новгород" и НОЦ "Институт Конфуция при НГЛУ им. Н.А.Добролюбова

"Мы постарались включить все возможные сферы взаимодействия с молодежью иностранных государств. Нижегородцев ждут международные соревнования, турниры и акции в самых разных видах спорта, образовательные конференции, форумы, семинары, круглые столы, стажировки, летние и зимние школы. Что касается сферы культуры, помимо традиционно проводимых концертов, фотовыставок, а также фестивалей искусства театра и кино, планируется обмен опытом в деле сохранения и реставрации объектов культурного наследия", – рассказала Ольга Гусева.

Она добавила, что для любителей туризма и народных художественных промыслов готовятся тематические экскурсии и мастер-классы с участием молодых зарубежных специалистов. Более того, будет реализован ряд международных проектов по развитию волонтерской и поисковой деятельности

Отмечается, что значительная часть запланированных мероприятий направлена на развитие у нижегородских школьников и студентов навыков владения иностранными языками. Вместе с тем, для зарубежных партнеров будут проведены мероприятия по изучению русского как иностранного.